İspanyol Rodri (30 yaşında), takımla yalnızca bir kez ilk on birde forma giymesine rağmen, Barcelona'nın gerçekten ihtiyaç duyduğu oyuncu olduğunu kanıtladı; üstelik beklenen aday listesinde yer almamasına karşın.

Sportif direktör Deco, Real Madrid'in kararsızlık yaşadığı bir dönemde araya girerek Rodri transferini bağlarken, Barcelona o sırada Julian Alvarez'i kadrosuna katmanın peşindeydi.

Operasyonun maliyeti, birinci sınıf gerçek bir forvetle anlaşma ihtimalini sınırlıyor gibi görünse de Barcelona, transfer dönemini kendi kendine yeterlilikle kapatarak kadroyu Gabriel Jesus'u kadrosuna katarak tamamladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Rodri kendisini genç bir soyunma odasına tecrübe aktarabilecek ve Marc Bernal'e büyüme ve gelişme aşamalarında eşlik edebilecek bir oyuncu olarak sundu; Hansi Flick de bunu basın toplantısında açıkça belirtti.

İlk iki maçta forma giymesinin ardından teknik direktör, Mestalla sahasında Rodri'yi ilk on birde sahaya sürmeye karar verdi ve oyuncu, kusursuz bir performans sergileyerek milli takım düzeyinde Pedri ile uyumu konusundaki tüm şüpheleri yıktı.

Pedri, maçın ardından şu sözleri kullandı: "Rodri ile birlikte iyi çalışamadığımız hep söylenir, ama gerçek şu ki onun yanında oynamak çok rahat ve son derece iyi anlaşacağız."

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Pedri ile Rodri arasında mesafeler açısından bir değişim görüldü; Rodri genel kural olarak ilk paslara yakın bir konumda yer alırken, Pedri orta bölgedeki alanında birkaç metre öne çıktı, ancak bu durum bazı pozisyonlarda rol değiştirmelerine engel olmadı.

İkili arasındaki iletişim maç boyunca sürdü; ayrıca Rodri, baskı uygulanırken hatlar arasındaki mesafeleri hesaplamak için stoperlerle de iletişim kurdu.



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İkili birbirini aradı ve doğrudan paslaştı; Rodri, Pedri'den 16 pasla en çok pas alan isim olurken, Pedri de Rodri'den 19 pasla en çok pas alan oyuncu oldu.

Barcelona, Hansi Flick ile birlikte, ilk sezonunda Avrupa karşısında golcü bir sertlik gösterip ikinci sezonda da aynı fikri sürdürmesinin ardından, takımı olgunluk aşamasına taşımak hedefiyle üçüncü sezonuna giriyor.

Rodri, bu gelişimde belirleyici bir unsur oluşturuyor; Flick, Mestalla'da 5-0 öne geçilmesinin ardından "enerji tasarrufu" amacıyla maça daha fazla hâkim olma gerekliliğini vurgulayan bir öz eleştiri mesajı verdi. Ayrıca Rayo Vallecano galibiyetinin ardından da skorda öndeyken top üzerinde biraz nefes almanın önemine dikkat çekti; işte Rodri, bunu gerçekleştirmek için ideal profili temsil ediyor.

İlk yarıda Rodri'nin, ceza sahasının yakınında sırtı sahaya dönük şekilde topu aldığı bir pozisyon yaşandı; oyuncu topu koruyup gövdesiyle dönerek uzun bir pasla Valencia'nın baskısını kırmayı başardı.

Rodri, hızlı oyunu tercih eden Barcelona için gereken dengeyi temsil ediyor; garip görünse de tempoyu en sakin ve en kontrollü şekilde yöneten oyuncu, hücum oyuncularının daha iyi koşmasına imkân tanıyan kişi oluyor. Nitekim Rodri'nin topu kesip alana yaptığı pastan doğan Raphinha'nın golü bunu kanıtladı.

Hansi Flick, Rodri'nin becerilerini övdü ve "Rodri'nin yaptığı her şeyin bir anlamı var" derken, bu durumun "Bernal için iyi bir şey" olduğuna işaret etti.

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Rodri harika bir oyuncu, yalnızca sahada değil soyunma odasında da; kelimenin tam anlamıyla gerçek bir lider."

Oyuncuya yakın kaynaklar, sezon başladıktan sonra en üst tempo ve hazırlık seviyesine ulaşması için birkaç haftaya ihtiyacı olduğunu belirtti; bu da Mestalla'da sergilediklerini, her üç günde bir takip edilmeye değer heyecan verici bir hikâyenin girişi hâline getiriyor.