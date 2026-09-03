Bir basın raporu bugün perşembe günü, yaz dönemi transferlerinin en dikkat çekenlerinden biri olarak Barcelona'ya katılan Rodri'nin, Alman teknik adam Hans Flick liderliğindeki teknik ekipte halihazırda bazı şüphelere yol açtığını doğruladı.

Barcelona, yazın en büyük transferlerinden birini bitirdi. Rodri, Real Madrid'e gidiyor gibi görünürken, Katalan kulübü transferi kapmayı ve son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusunu kadrosuna katmayı başardı.

Bu transfer, hem büyük bir sportif zafer hem de sembolik bir anlam taşıyordu; zira Blaugrana, oyuncuyu ezeli rakibinin elinden kapmayı açık biçimde başardı.

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Kendi cephesinde ise oyuncunun, takımın oyun tarzı nedeniyle Barcelona'yı tercih ettiği ve bu tarzı kendi özelliklerine daha uygun bulduğu söyleniyor. Ayrıca, iyi ilişkiler içinde olduğu birçok milli takım arkadaşının yanında oynamak istiyordu.

Şimdiye kadar eski Manchester City ve Atletico Madrid oyuncusu La Liga'da yalnızca iki maçta görev aldı; Athletic Bilbao karşısında, ardından da Rayo Vallecano karşısında yaklaşık yirmi dakika oynadı. Ancak tüm göstergeler yakında ilk on birin oyuncusu olacağına işaret ediyor.

Bununla birlikte, "El Chiringuito" programı endişe verici bilgiler ortaya koydu. Barcelona'da Rodri, mutlaka vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu olarak görülmüyor.

Hans Flick ve teknik ekibi, oyuncunun bir sezonda ilk on birde yaklaşık 60 maç oynayamayacağını düşünüyor. Bu nedenle temel mevkisini Marc Bernal ile paylaşacak; iki orta saha oyuncusu oynama süresini eşit biçimde bölüşecek.

Şunu belirtmek gerekir ki oyuncu, yaz döneminde sırtından basit bir ameliyat geçirdi; bu da anlaşılır bir biçimde yeni sezona hazırlık antrenmanlarını etkiledi.

Bununla birlikte, fiziksel kondisyonuyla ilgili şüpheler Dünya Kupası'ndan önce de vardı; hatta İspanya Milli Takımı çevresindeki tartışmalarda dahi gündeme gelmişti. Dolayısıyla, Hans Flick'in büyük maçlarda temel olarak bu tecrübeli oyuncuya güveneceğini, hem Barcelona'da hem de milli takımda halefi olarak görülen Marc Bernal'in ise -tıpkı bu sezonun başında olduğu gibi- daha az önemli La Liga maçlarında oynama şansı bulabileceğini varsaymak mantıklı.

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