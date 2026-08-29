Barcelona bugün, cumartesi günü, 2026-2027 sezonu İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında öbür gün pazartesi Spotify Camp Nou'da oynanması planlanan Rayo Vallecano maçının hazırlıklarına başladı; bu sırada Rodri, gruptan ayrı olarak kendi özel antrenman programına devam etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Rodri bugün cumartesi salonda antrenman yaptı ve takım antrenmanından ayrı olarak da çalıştı.

Orta saha oyuncusu, Barcelona formasıyla ilk kez Athletic Bilbao karşısında sahaya çıkmış ve iyi izlenimler bırakmıştı; ancak Barcelona'ya gelişinden bu yana bireysel bir program izliyor ve az sayıda antrenman seansına katılıyor. Kulübün sağlık ve fizyoterapi ekibi, maç ritmini geri kazanana kadar yüklerini kademeli olarak dağıtmak için çalışıyor.

Barcelona, Hansi Flick'in projesinde önemli bir rol oynamaya ve sahaya çıkmaya hazır hale gelen Rodri'nin fiziksel durumu konusunda tam bir sükûnet içinde olduğunu aktarıyor; ancak oyuncu, İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından tatilinden yalnızca birkaç gün önce döndü, bu nedenle onu sahaya sürmekte acele edilmeyecek.

Rodri'nin, kademeli olarak ele alınacak dönüşüne rağmen maça ilk 11'de başlaması zor olsa da, pazartesi günü Rayo Vallecano karşısında teknik direktörün emrinde olması konusunda bir sorun yaşamayacağı bekleniyor.

Barcelona antrenmanı bugün cumartesi, saat 09.30'da Joan Gamper Spor Kompleksi'ndeki Tito Vilanova Sahası'nda, mevcut tüm ilk takım oyuncularına yer veren Hansi Flick yönetiminde başladı.

Antrenmana, Barcelona'nın en yeni transferi olan ve Katalan takımının oyuncusu olarak ikinci antrenmanını yapan Dominik Livakovic da katıldı.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong ve Ronny Bardají'nin yanı sıra tek eksik oyuncu Gavi'ydi.

Eder Aller, Hamza Abdelkerim, Brian Fariñas ve Jesse Bessouo antrenmana grubun geri kalanıyla birlikte katıldı.



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