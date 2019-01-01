"Rock yıldızı gibi..." Falcao transferi dünya basınında

Sarı kırmızılı ekibin Radamel Falcao'yu kadrosuna katması dünyadaki manşetlere de yansıdı.

'ın Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirmesi sadece 'de değil, dünyada da büyük yankı uyandırdı.

Kolombiyalı yıldızı binlerce taraftarıyla karşılayan Galatasaray'ın bu hamlesi, dünya basınının da gözünden kaçmadı.

İşte sarı kırmızılı ekibin Falcao transferinin dünyadaki bazı yankıları...

AS (İspanya): “Falcao Türk tutkusunun tam ortasında İstanbul’da! Golcüyü binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı”

El Tiempo ( ): "Falcao’nun İstanbul’a gelişi çılgıncaydı"

Nice-Matin ( ): “Falcao, İstanbul’da rock yıldızı gibi karşılandı”

FOX Sports Kolombiya: “El Tigre, Türkiye’de mutlu! Galatasaray taraftarı Falcao’yu İstanbul’da müthiş karşıladı”

O Jogo ( ): "25 bin Galatasaray taraftarı Falcao’yu havaalanında bekledi"

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ESPN ( & Güney Amerika): “Türkiye’de Falcao devrimi”

FOX Sports : “Kolombiyalı futbolcuyu büyük bir taraftar kitlesi karşıladı”

Mirror (İngiltere): "Falcao’yu 25 bin Galatasaray taraftarı karşıladı"