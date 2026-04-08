"Robin van Persie'ye yardım etmek ve onu görevde tutmak için bir sürü kişi devreye sokuldu"

Rondo programında Theo Janssen, Robin van Persie'yi sert bir şekilde eleştirdi. Arnhemli teknik direktöre göre, Feyenoord'un teknik direktörü bir dizi yanlış karar verdi ve bu kararlar ona pahalıya mal oldu.

Janssen, Van Persie hakkındaki yorumlarına Feyenoord'un oyuncu kadrosunu savunarak başladı. "Bence oyunculara gerçekten çok fazla vurgu yapıyorsunuz."

Analist, Van Persie'nin takımının sezonun ilk aşamasının makul olduğunu düşünüyor. "İlk maçları izlemesi keyifliydi ve oldukça iyi futbol da vardı, ancak bu durum giderek azaldı."

Janssen, Feyenoord'da durumu tersine çevirmek için daha fazla kişinin devreye girdiğini görüyor. “Van Persie'ye yardım etmek ve onu koltuğunda tutmak için bir sürü kişi getirildi.”

Eski oyuncu, Rotterdam ekibinin kadrosunun yeterince iyi olmadığı ve çok fazla sakatlık olduğu bahanesini kabul etmiyor. “Sonuçta Van Persie teknik kadronun bir parçası ve antrenmanları onunla görüşüp hazırlıyorsunuz,” diyor Janssen, ki kendisi de sakatlık dalgasının bazen kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor.

“Ama bütün bir sezon boyunca, neredeyse tüm oyuncularını kaybetmek mi? Bu aynı zamanda çalışma tarzından da kaynaklanıyor: nasıl iletişim kurduğunuz ve oyuncuların hissettikleri, belki de elde edemedikleri özgürlük. Bence bu çok kolay bir bahane,” diyor Vitesse, FC Twente, Ajax ve KRC Genk’in eski oyuncusu.

Janssen, futbolda ve savunmada hiç güveni olmayan bir takım görüyor. “Bunun nedeni, Van Persie’nin teknik ekibiyle birlikte çok fazla yanlış karar vermiş olması.” Analist sözlerini şöyle bitiriyor: “Tek yapabileceğimiz, sezonun bir an önce bitmesini ummak.”