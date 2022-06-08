Hollandalı efsane, eski takımından gelen teklifi kabul etmedi ve kariyerini şimdilik Feyenoord'da sürdürmeye karar verdi.Hollandalı efsane, eski takımından gelen teklifi kabul etmedi ve kariyerini şimdilik Feyenoord'da sürdürmeye karar verdi.

Teknik Direktörlük görevine son dönemde Ajax'ta yakaladığı başarılarla adından sıklıkla söz ettiren Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, yeni teknik ekibini oluştururken eski bir yıldızının da kapısını çaldı. Daily Express'te yer alan habere göre Ten Hag, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen United efsanesi Robin van Persie'ye yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu.

Feyenoord'da hem A takım yardımcı antrenörlüğü yapan hem de 15 yaşındaki oğlu Shaqueel'in de formasını giydiği Feyenoord altyapısında çalışan Van Persie, Hollanda'daki yaşamını sürdürmeyi tercih ederken, bu teklifi geri çevirdi.

Ten Hag ise bu gelişmenin ardından yardımcı antrenörlük konusunda Mitchell van der Gaag ve Steve McClaren'e yöneldi.

Son şampiyonlukta başroldeydi

Ten Hag'ın Manchester United'ın başına geçmekle doğru bir adım attığını belirten Van Persie, Manchester United taraftarlarının kulübe emek veren insanlara duyduğu saygıya vurgu yaptı. Van Persie, United taraftarlarının Fenerbahçe formasıyla Old Trafford'a döndüğünde dahi tribünlerden büyük bir sevgi ve destek gördüğünü hatırlattı.

Manchester United'ın son şampiyonluğunu elde ettiği 2012-2013 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde sezonu 38 maçta 26 golle tamamlayan Van Persie, bu zaferde başrolü oynamıştı. United'da oynadığı üç sezonda 58 gol atmayı başaran Hollandalı efsane, sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sarı-lacivertli takımla kupa kazanamamıştı.

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