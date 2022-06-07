ÖZEL | Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e yalnız gelmeyecek

Zorlu bir Juventus sınavı atlatan teknik direktör, tekrar yola çıkmaya hazırlanıyor.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sözleşmeyi yakında imzalayacak.

Teknik direktörlük kariyerine Juventus ile başlayan Andrea Pirlo, 2020/21'de çalıştırdığı İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmıştı.

2019/20'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı. İtalyan ekibindeki görevinin ardından uzun süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Türkiye'nin yolunu tutacak.

Andrea Pirlo ne zaman imzayı atacak?

GOAL İtalya'nın bilgilerine göre; Andrea Pirlo, teknik direktörlük hikayesine Fatih Karagümrük'te devam edecek.

Pirlo ile Süper Lig ekibi arasındaki imzalar ise yakında atılacak ve resmi açıklama önümüzdeki günlerde gelecek.

Ayrıca Pirlo, İstanbul'a yalnız gelmeyecek. Yardımcıları Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi de onunla birlikte Türkiye'nin yolunu tutacak.

Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızları

Geçtiğimiz Aralık ayında Fatih Karagümrük'ün başına Volkan Demirel geçmişti ancak genç teknik direktör ile yollar 27 Mayıs'ta ayrıldı.

Fatih Karagümrük kadrosunda Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan oyunculara sahip. Ayrıca Pesic, Yann Karamoh, Caner Erkin gibi Serie A geçmişine sahip isimler de var.

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'te kendini yabancı hissetmeyecektir.

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