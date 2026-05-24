"Robertson, Liverpool'dan ayrılıyor ve Premier Lig içinde dikkat çeken bir transfer gerçekleştiriyor"

Andy Robertson, önümüzdeki sezon da İngiltere sahalarında izlenebilecek gibi görünüyor. Gazeteci Ben Jacobs’a göre, deneyimli sol bek kariyerine Tottenham Hotspur’da devam edecek; kulübün İskoç oyuncuyla uzun süredir kişisel anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Robertson'ın Liverpool'dan ayrılması uzun süredir gündemdeydi. 32 yaşındaki savunma oyuncusunun Anfield'daki sözleşmesi sona eriyor ve sezonun son lig maçında taraftarlar tarafından uğurlandı.

Böylece Liverpool'da tam dokuz yıl süren başarılı bir döneme son verildi. Robertson, yıllardır takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve kulübün yakın tarihindeki en belirleyici beklerden biri haline geldi.

Liverpool, Robertson'ı 2017 yazında Hull City'den yaklaşık dokuz milyon avroya transfer etmişti. Bu yatırım tam isabet oldu, çünkü İskoçya milli takım oyuncusu sonunda The Reds formasıyla 378 resmi maça çıktı.

Transfer muhabiri Jacobs'a göre, Tottenham uzun süredir Robertson ile bir anlaşma imzalamış durumda. Bu anlaşma, Spurs'u çevreleyen sportif belirsizliğe rağmen her zaman geçerliliğini korumuştu.

Tottenham, Premier League sezonunun son gününde ligde kalmayı garantiledi. Everton'a karşı aldığı 1-0'lık zorlu galibiyetle Londra kulübü, şehir rakibi West Ham United'ı puan tablosunda geride bıraktı.

Böylece Robertson, Kuzey Londra'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanabilir. Sol bek, hem kulüp hem de uluslararası sahnede zengin bir deneyim birikimine sahiptir.

Robertson, İskoçya milli takımında şu anda 92 maça çıkmış durumda. Ayrıca, önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna da seçildi.