Robertson: Henderson Yılın Futbolcusu ödülünü hak ediyor

Liverpool'un başarılı sol beki Andrew Robertson, takım kaptanı Jordan Henderson'ın Premier Lig'de Yılın Futbolcusu ödülüne layık olduğunu söyledi.

Premier Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yarışını hızla sürdüren 'da Andrew Robertson, takım kaptanı Jordan Henderson hakkında övgü dolu sözler söyledi.

25 yaşındaki İskoç futbolcu, Sky Sports'a verdiği demecinde Henderson'ın Premier Lig'de Yılın Futbolcusu ödülünün en büyük adayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bence ödülün en önde giden adayı Henderson. Bu sezon sıkıntı yaşadığımız zamanlarda bizi ileriye taşıyan Henderson oldu. Rehavete kapılmamamızı sağlayan, çok önemli gol ve asist katkıları yapan oydu."

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"Sezon başındaki performansı biraz zayıf kalmış olabilir ancak geldiğimiz noktada 1 tane bile kötü maç çıkarmadığını görüyoruz. Onunla her gün antrenman yapınca cidden takdir ediyorsunuz ancak bu ülkede onun karakterinde bir oyuncu yeterince takdir görmüyor."

"Hak ettiği itibarı kazanmaya başladı çünkü Henderson fantastik bir futbolcu. harika bir rol model ve çok iyi bir kaptan."

Bu sezon 24 Premier Lig maçında görev alan Henderson, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.