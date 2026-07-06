Roberto Martínez, Portekiz’deki geleceği hakkında hemen bir karar verecek

Roberto Martínez, Portekiz’in Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından milli takım teknik direktörlüğünden ayrılacağını hemen duyurdu. 52 yaşındaki İspanyol teknik adam, sekizinci finallerde İspanya’ya karşı 0-1 yenildikten sonra, Portekiz milli takımının teknik direktörü olarak son maçını oynadığını ve sözleşmesi biter bitmez görevinden ayrılacağını doğruladı.

Bu haber tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Gazeteci Ben Jacobs, maç öncesinde Portekiz’in performansı ne olursa olsun Martínez’in Dünya Kupası’nın ardından ayrılacağını bildirmişti. İspanya’ya karşı elenmenin ardından milli takım teknik direktörü, milli takımdaki görev süresinin sona erdiğini bizzat doğruladı.

"Bu maçın Portekiz milli takımı için son maçım olduğu doğru," dedi Martínez maç sonrası basın toplantısında. Böylece, Ocak 2023'te başlayan görev süresi sona ermiş oldu.

Martínez, son basın toplantısını özellikle teşekkürlerini iletmek için kullandı. “Öncelikle Portekiz halkına teşekkür etmek istiyorum, çünkü bu inanılmaz bir dönemdi, tarif edemeyeceğim kadar gurur verici bir deneyimdi. Taraftarların, tüm halkın gücü ve enerjisi,” dedi görevinden ayrılan teknik direktör.

Ayrıca kadrosuna da seslendi. “İkinci olarak, oyuncuları gösterdikleri çaba için teşekkür etmek istiyorum, çünkü bu çaba inanılmazdı. Çok fazla yetenek vardı. Ancak asıl önemli olan, bir takım oluşturmak için gösterdikleri özveriydi.”

Hayal kırıklığı yaratan elenmeye rağmen, milli takım teknik direktörü İspanya karşısındaki performanstan olumlu bir izlenim edindi. “Oyuncularımız yüreklerini ve ruhlarını ortaya koyarak oynadılar. Bence bu, Dünya Kupası’ndaki en iyi maçımızdı.” Portekiz uzun süre uzatmalara doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında Mikel Merino’nun attığı belirleyici golü yedi.

Martínez, muhtemelen son Dünya Kupası maçı olan bu karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun duygusal bir şekilde sahadan ayrıldığını da izledi. “Üzülmek normal. Bugün daha fazla şansı hak etmiştik,” diyen İspanyol teknik direktör, Portekiz’deki dönemini böylece hüzünlü bir şekilde noktaladı.

Martínez, Ocak 2023'ten beri Portekiz'in başında bulunuyordu ve 45 uluslararası maçta takımı maç başına ortalama 2,27 puana taşıdı. Onun liderliğinde Portekiz, 2025'te Uluslar Ligi'ni kazandı, ancak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2026 Dünya Kupası'nda sırasıyla çeyrek final ve sekizinci finalde elendi.