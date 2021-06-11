İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, 3-0 kazandıkları Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skora rağmen zor bir maçı geride bıraktıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, şu açıklamalarda bulundu: “Çok kolay bir maç olmadı. Skora bakınca aksini düşünebilirsiniz ama zor bir maçı geride bıraktık. Bu maçlarda her şeye ihtiyacınız vardır. Taraftarlarımızın desteği bize yardımcı oldu. Mutluyuz ve takımca çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.”

“Top hakimiyetimiz çok iyiydi, topu hızlıca çevirebildik ve her zaman topu gönderebileceğimiz, boşta olan bir oyuncumuz vardı. Turnuvaya iyi başlamak tüm İtalyanlar için oldukça önemliydi ve tatmin ediciydi.”

“Türkiye teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Onlara fırsat tanımadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu.”

“Bizim için harika akşamdı ve umarım turnuva İtalya adına böyle devam eder. Wembley? Oraya gitmek için önümüzde hala çok uzun bir yol var.”

Spinazzola'nın açıklamaları

“Maçın Adamı” seçilen İtalyan sol bek Spinazzola, şu açıklamalarda bulundu:

“Harika bir performans ortaya koyduk. Sabırlıydık ve topla çok iyi oynadık. Bu noktada fark yarattığımızı düşünüyorum.”

“Takım otobüsüyle stadyuma doğru giderken taraftarları gördüğümüzde çok motive olduk ve maçın havasına girdik.”

“Mancini bana her zaman hücuma katılmamı ve prese destek vermemi söyler. Bazen ben de biraz dinlenmem gerektiğini söylüyorum, bazen çok yorucu oluyor.”

“Kadromuzda çok yetenekli oyuncular var. Orta sahada, savunmada ve hücumda üst düzey bir oyuncu grubuna sahibimiz. Her oyuncu katkı veriyor."

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