İngiliz ekibi Chelsea'nin başında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan İtalyan teknik direktör Roberto Di Matteo İstanbul'da oynanacak final karşılaşması öncesinde Manchester City ve Inter’in son durumlarını değerlendirdi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Inter’den çekindiğini söyleyen Di Matteo oldukça dikkat çekici açıklamalara imza attı.

“Chelsea ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandığımızda favori olmadığımızı herkes biliyor ancak Inter ile bizi birbirimize benzetmek de doğru değil çünkü Manchester City evinde oynamıyor ve Simone Inzaghi kupa için umutlu olabilir.

Guardiola’nın inanılmaz bir takımı var Chelsea’deki serüvenim motivasyonla her şeyin mümkün olduğunu öğretti ve Inter’in de şansı var.

Böyle maçlarda favori olmayan takım için motivasyon fark yaratıyor ve biz bunu başarmıştık. Tam olarak formda değildik ama başarabileceğimize ikna olmuştuk.

Inter de aynı ruha sahip ve hiç de korkmuş bir takım gibi görünmüyorlar.

Guardiola bir teknik direktörden çok daha fazlası. O bir vizyoner ama İtalyanların ne kadar rekabetçi olduğunu biliyor ve bizden korkuyor.

Ona karşı oynamak her zaman zorlu. Sistemleri her zaman kaliteli ve beklemeyeceğiniz kadar değişkenliğe sahip. 2012 yarı finalinden önce Barcelona’nın onlarca maçını izledik.

Olası her çözümü düşündük.

Kazanmamız imkansız görünüyordu ama işler bazen kayıt üstünde olduğu gibi olmuyor. Nasıl savunma yapacağımızı biliyorduk ve Didier Drogba’ya sahiptik.

Inzaghi’nin de organize bir ekibi var. Tabii ki topa fazla sahip olmayacaklarını bilmemiler ve buldukları fırsatları değerlendirmeliler.

Romelu Lukaku finalde Inter’in Drogba’sı olarak fark yaratabilir.

Onunla 19 yaşındayken beraber çalıştım ve gününde olduğunda tüm dünyayı alt üst edebileceğini biliyorum. O bir canavar ve asla durmuyor.

Erling Haaland olağanüstü bir sezon geçiriyor ama Manchester City’nin motoru Kevin De Bruyne”