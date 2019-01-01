Roberto Di Matteo: Chelsea için doğru kişi Lampard

Chelsea'nin eski teknik direktörlerinden Roberto Di Matteo, Frank Lampard'ın takımın başına geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Maurizio Sarri'nin 'den ayrılması gündemdeyken eski teknik direktör Di Matteo, bu görev için en uygun ismin Derby takımını çalıştıran Frank Lampard olduğunu söyledi.

İtalya'da katıldığı bir davette konuşan 49 yaşındaki teknik adam, "Lampard, bu görev için en doğru kişi. Geçtiğimiz sezon Derby'yi takip ettim ve çok iyi oynuyorlardı. Lampard, Chelsea'nin başına geçmek için gerekli tüm tecrübeye sahip. Bu iş için henüz çok erken olduğunu söyleyebilirsiniz ancak insanlara bir şans vermeniz gerekir. Frank, Chelsea'de göreve gelirse birçok insanı mutlu edebilir." ifadelerini kullandı.

Sarri'nin Chelsea'den sonra İtalya'ya geri döneceği konuşulurken Di Matteo, bu duruma şaşırmadığını söyledi.

"Futbol sektörü böyledir, insanlar daima hareket halindedir. Durumun ayrıntılarına hakim değilim ancak İtalya'ya geri dönmek istiyor gibi. Sanırım Juvetus'tan iyi bir teklif aldı. Chelsea, takımı yönetecek uygun bir isim bulacaktır."