Roberto De Zerbi maçın ardından Xavi Simons ile konuştu ve sakatlığı hakkında bilgi verdi

Tottenham Hotspur teknik direktörü Roberto De Zerbi, Wolverhampton Wanderers maçının ardından Xavi Simons'un sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan teknik adam, Hollandalı orta saha oyuncusunun ağrısı olduğunu ancak durumunun biraz daha iyiye gittiğini belirtti.

Maçın yaklaşık bir saatinde, 34 kez Hollanda milli forması giyen oyuncu için işler ters gitti. Hugo Bueno ile girdiği mücadelede Simons ayağı kaymış ve dizini burkmuş gibi görünüyordu. Eski PSV oyuncusu acıdan çığlık attı.

Simons hemen dizine dokundu ve yüzünden acı çektiği açıkça okunuyordu. Bir an için durumun o kadar da kötü olmadığı sanıldı, özellikle de tekrar ayağa kalktığında. Ancak görünüş aldatıcıydı: ayağa kalktıktan sonra da dizinin çok ağrıdığı ortaya çıktı. Ofansif orta saha oyuncusu tekrar yere yattı ve sonunda sedyeyle sahadan taşındı.

Tottenham'ın 0-1 kazandığı maçın ardından De Zerbi, takımındaki sakatlıklar hakkında konuştu. İtalyan teknik adam, Simons'un yanı sıra Fransız oyuncu Randal Kolo Muani'nin de bu kez kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktığını gördü.

"Solanke için büyük bir sorun değil. Kaç maç kaçıracağını bilmiyorum. Ama Xavi'nin durumunu öğrenmek isterim, çünkü diz sakatlığı her zaman kas sakatlığından farklıdır," diye söze başlayan De Zerbi,

Yine de İtalyan teknik adam sözlerini olumlu bir notla bitirdi. "Ağrısı vardı. Ama onunla iki dakika önce konuştum. Yaralandığı andan daha iyi hissediyor," dedi De Zerbi, Hollandalı oyuncu hakkında.

Simons için, özellikle ligin bu aşaması ve yaklaşan Dünya Kupası göz önüne alındığında, sakatlığın ciddi olmaması umulur. Önümüzdeki günlerde diz sakatlığının tam olarak ne kadar ciddi olduğu daha netleşecek.