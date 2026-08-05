Roberto De Zerbi, Jan Paul van Hecke’ye dikkat çeken bir mesaj gönderdi: “Defol git!”

Roberto De Zerbi, Tottenham Hotspur’un yeni transferi Jan Paul van Hecke’den memnun. Ancak ikili geçen sezon birbirine rakip olmuştu ve Van Hecke’nin yaptığı bir asist, De Zerbi’nin ciddi şekilde frustrasyon yaşamasına yol açmıştı.

Spurs, geçen sezon son haftaya kadar kümede kalma mücadelesi verdi. Nisan ayının ortasında, 33. haftada Londra ekibi sahasında Brighton’ı ağırladı.

De Zerbi o dönemde zaten Spurs’ün teknik direktörüydü, Van Hecke ise hâlâ Brighton’la sözleşmeliydi. Ve Hollandalı oyuncu, maçın sonlarına doğru takımı adına büyük önem taşıdı.

Xavi Simons, bitime 15 dakika kala Spurs’ü 2-1 öne geçirdi ancak 95. dakikada skor 2-2 oldu. Georginio Rutter, Van Hecke’nin asistinde fileleri havalandırdı.

Bu sonuç, kümede kalma yarışında Spurs için yeni bir darbe anlamına geliyordu. Sonuçta kulüp yine de son haftada ligde kalmayı başardı ve kısa süre sonra De Zerbi, Van Hecke’ye bir mesaj gönderdiğini Football London’a anlattı.

“Ona ‘Defol git, Georginio Rutter’a o asisti yaparak Brighton pahasına Tottenham’ı küme düşürmek istiyordun. Şimdi bana gelmek zorundasın. Başka seçeneğin yok!’ diye yazdım.”

Bu mesajın biraz şaka yollu yazıldığı anlaşılıyor, çünkü De Zerbi ile Van Hecke birbirini iyi tanıyor. İkili, 2022 ile 2024 yılları arasında Brighton’da birlikte çalışmıştı.