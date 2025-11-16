Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin LaLiga devi Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi transfer etmek istediği hem Türkiye hem de İspanya gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Polonyalı golcü, yaptığı açıklamada transferiyle ilgili ipuçları vererek geleceğine yönelik konuştu.

Fenerbahçe'nin ocak ayında santrfor transfer etmesi için transfer limitinde yer açması gerekiyor. Son gelen bilgiler, Youssef En-Nesyri'nin satışının gerçekleşmesi halinde Kanarya'nın Lewandowski'ye teklif yapacağını gösteriyor.

Ne söylendi?

Öte yandan Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu. Polonyalı golcünün sözleri, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Robert Lewandowski, geleceğiyle alakalı şunları söyledi: "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum."

Performansı

2022 yılında Barcelona'ya imza atan Robert Lewandowski, Katalan deviyle 159 maça çıktı. Polonyalı golcü, söz konusu 159 karşılaşmada 108 gol atıp 20 asist yaptı.

Robert Lewandowski'nin 2026'nın yaz aylarında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek. 37 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.