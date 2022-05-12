Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Robert Lewandowski, Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyeceğini kulüp yönetimine bildirdi.

Golcü oyuncunun kontratı 2023 yılında sona erecek. Ancak Lewandowski'yi gelecek yıl bedelsiz kaybetmek istemeyen Bayern Münih gelen teklifleri değerlendirebilir.

Lewandowski'nin adı birkaç aydır Barcelona ile anılıyor, fakat şu an için kulüpler arasında bir anlaşma yok. Barça'nın Frenkie de Jong'un satışından gelecek bütçeyle Lewandowski için teklif yapacağı öne sürülüyor.

Pazarlıklar neden sonuçsuz kaldı?

Bundan bir ay öncesine kadar; Bayern Münih cephesi Lewandowski'nin takımda kalacağından emindi.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Robert ile bir sezon daha yola devam etmek istiyoruz. Onun neler yapabileceğini biliyoruz ve bu konuda rahatız. Görünen o ki basında; 'Robert Lewandowski hakkında en saçma haberi kim yapacak?' yarışması var."

"Görüşmeler sürecek. Her sezon 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmayı düşünecek kadar çılgın değiliz."

Ancak kısa süre içinde görüşmelerin sanıldığı kadar olumlu ilerlemediği ortaya çıktı.

Lewandowski'nin yaşanan süreçten memnun olmadığına dair haberler arka arkaya geldi. Bayern Münih'in Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan ettiği gün Sky'a konuşan Polonyalı santrafor duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yakın zamanda bir görüşme olacak, ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil."

Lewandowski bu yaz takım değiştirecek mi?

Bayern Münih'in zor bir karar vermesi gerekiyor: Ellerindeki en iyi forveti yerini doldurmadan satmak mı, yoksa gelecek yıl bedelsiz ayrılmasına izin vermek mi?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi zorlamak için Lewandowski'yle yola devam etmeleri bir ihtimal, fakat ellerindeki iki seçenek de ideal gözükmüyor.

Borussia Dortmund'un elini çabuk tutup, Bayern'in de listesinde yer alan Karim Adeyemi'yi kadrosuna katması da Bavyera ekibine önemli bir darbe vurdu.