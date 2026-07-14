Robert Eenhoorn, Feyenoord için devasa bir anlaşmayı imzaladı

Feyenoord, stadyumda yüzde 95’in üzerinde çoğunluk hissesine sahip olması nedeniyle Salı gününden itibaren De Kuip’in fiili sahibi oldu. Rotterdamlılar bu haberi resmi kanallar aracılığıyla duyurdu.

De Kuip’in yönetim kurulu odasında, genel müdür Robert Eenhoorn ve finans müdürü Pieter Smorenburg, kulüp adına yeni hisselerin satın alınması için sözleşmeyi imzaladılar. Böylelikle Feyenoord’un De Kuip’i devralması resmi olarak tamamlanmış oldu.

Feyenoord, kulübün geleceği için büyük önem taşıyan bu anlaşmadan büyük gurur duyuyor. “İmza töreni, kulüp ve stadyumun birlikte yoluna devam etme arzusunu dile getirdiği uzun soluklu bir sürecin son noktasını oluşturuyor. Bugün gerçekleşen birleşmenin ilk somut adımları, 2024 yazında kulüp ve stadyum arasında imzalanan bir Niyet Mektubu ile atılmıştı.”

“Tüm taraflar arasında yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, 2026 yılının Haziran ayı ortasında düzenlenen Olağanüstü Hissedarlar Toplantısı’nda (BAVA) De Kuip hissedarlarının ezici çoğunluğunun birleşmeye oy vermesiyle devralma için yeşil ışık yakıldı. Geçtiğimiz 1 Temmuz’da Tüketici ve Piyasa Otoritesi de kulüp ile stadyum arasındaki birleşmeyi resmen onayladı.”

“Kulüp ile stadyumun birleşmesi, Feyenoord’un gecikmiş bakım çalışmaları ile konfor, atmosfer ve ticari imkânların iyileştirilmesi için derhal ek kaynak ayırması anlamına geliyor. Ayrıca, yenilenmiş De Kuip’in uzun yıllar boyunca Feyenoord’un atan kalbi olmaya devam edebilmesi için uzun vadeye de özellikle odaklanılıyor.”

Bu dosyanın sonuçlandırılması, bu arada Dennis te Kloese’nin başarısı olarak değerlendirilebilir. Te Kloese, bu yazın başında Meksika’nın CF Monterrey takımına transfer oldu. Eenhoorn ise nihayetinde sadece imzasını atmakla yetindi.