Robbie van de Graaf (Bankzitters), PSV’nin yeni formasını tanıttı, ancak paylaşımını anında sildi

YouTube grubu Bankzitters ile tanınan Robbie van de Graaf, Salı günü PSV’nin yeni iç saha formasının bir fotoğrafını yanlışlıkla paylaştı. Gönderi daha sonra anında kaldırıldı.

PSV taraftarları, kulüp ve Puma'nın iç saha formasını açıklamalarını uzun süredir beklerken, Van de Graaf yeni formayı çoktan eline geçirmiş.

Salı sabahı YouTuber, Tanzanya'da yaptığı bir safariye ait bir dizi fotoğraf paylaştı. Fotoğraflardan birinde muhtemelen PSV'nin yeni iç saha forması giyiyordu.

Van de Graaf, söz konusu fotoğrafı artık kaldırmış durumda. Ancak Eindhovens Dagblad gazetesi adına PSV’yi takip eden gazeteci Rik Elfrink, durumu fark etti ve bir ekran görüntüsü aldı.

Bunun gerçekten de gelecek sezonun forması olup olmadığı konusunda PSV’den henüz kimse Elfrink’e resmi bir doğrulama yapmadı.

Elfrink, bunun PSV’nin akıllıca bir pazarlama hamlesi olabileceğini de dışlamıyor. “Neden mi? Cuma günü yeni iç saha forması satışa çıkacak ve bu duruma biraz daha dikkat çekmenin zararı olmaz; YouTube kanalı ‘De Bankzitters’in üyesi, PSV çevresindeki bazı pazarlama uzmanlarıyla bunu planlamış olabilir.”

“Van de Graaf, PSV için düzenli olarak çaba göstermiş ve kulüp içindeki işleyişi çok iyi biliyor,” diye ekliyor Elfrink makalesine.