Robbie Fowler: Salah bencil olmaya devam edecek

Liverpool'un efsane futbolcularından Robbie Fowler, Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

'da son dönemde bencil olduğu yönünde eleştirilere maruz kalan Mohamed Salah ile ilgili bir yorum da Robbie Fowler'dan geldi.

Kırmızılar'ın efsane golcüsü, Salah'ın kendi oyununa fazlasıyla odaklanmış olmasının kötü bir şey olmadığını ve Mısırlı yıldızın bu yüzden özür dilememesi gerektiğini savundu.

Son olarak Premier Lig'de ile oynanan maçta Sadio Mane, Salah'ın kendisine pas atmaması sebebiyle öfkelenmiş ve bu öfkesini hareketleri ile göstermişti.

The Mirror'a konuşan Fowler, "Dürüst olmak gerekirse, Sadio Mane ve Mohamed Salah arasındaki sözde 'ağız dalaşı' ile ilgili söylenenler kadar saçma şeyler duymadım. 'Aç gözlü" veya 'takım ruhunu zedeleme' gibi saçma sapan kelimeler kullananlar, daha önce hiç futbol izlememişler mi? Çünkü gol atacağınıza inancınız olmazsa birinci sınıf bir golü olamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Salah böyle devam edecek"

Fowler, sözlerine şöyle devam etti: "Golcülerin yaptığı şey budur. Kendilerini bunun için eğitirler. Tüm hafta antrenman sahasında pratik yaparak ve hafızalarında canlandırarak girdikleri her pozisyonu nasıl gole çevirebilecekleri üzerine çalışırlar ve en iyisi de her zaman gol atacaklarına inanırlar. 20 metreden, 40 metreden, her yerden. Boş kale önündeki futbolcuya pas atmak daha kolay olsa bile bunu yaparlar. Salah'ın rekorlarına baktığım zaman bunu yapmaya devam edeceğini gördüm. İnsanların bencillik olarak nitelendirdiği şeyi yapmadan bu kadar çok gol atamaz."

"Zaten bu insanlar tam olarak ne istiyor ki? Salah'ın golcü olmaya devam etmesini mi istiyorlar, yoksa her zaman pas atmaya çalışan bir oyuncu olmasını mı? Çünkü ikisine de aynı anda sahip olamazsınız. Duyduğum bir başka zırvalık ise Salah'ın kıskanç olduğu ve Mane'nin gol atmasını istemediği için pas atmadığıydı. Evet, Salah kaleyi gördüğü zaman bencil olabilir ama bence bu durum onu muhteşem bir golcü yapıyor. Ayrıca bu durum, başkaları için pozisyon yaratmadığı anlamına gelmiyor. Mane bunu biliyor ve gösterdiği tepki oyundan alınmasınaydı."