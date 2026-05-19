Rob Jansen, John Heitinga'ya büyük ilgi duyduğunu açıkladı ve olası transfer hedefini açıkladı

Rob Jansen, KieftJansenEgmondGijp'te yaptığı açıklamada, John Heitinga için yeni bir kulüp bulmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. Menajere göre, Ajax'ın eski teknik direktörüne yönelik ilgi fazlasıyla yüksek.

Heitinga bu sezon Ajax'ın teknik direktörü olarak başladı, ancak Kasım ayında Amsterdam kulübü tarafından kovuldu. Fred Grim geçici olarak onun yerini aldı.

Ardından Heitinga, Tottenham Hotspur'da Thomas Frank'ın yardımcı antrenörü olarak çalışmaya başladı. Danimarkalı teknik direktör kovulunca, o da buradan ayrıldı.

Şimdi Heitinga bir yerde baş antrenör olarak çalışmak istiyor. “Talep çok fazla. Seçim yapma şansı var. Bunu araştıracağız. Ona büyük ilgi var.”

“Ancak ilgi doğru yönde olmalı,” diye devam ediyor Jansen. “Bir daha böyle bir karmaşanın içine giremez. Spurs’ta olanların suçu ona ait olmasa da.”

“Teknik direktörlük kariyerinde çok dikkatli olmak gerekir. Bazen bir süre hiçbir şey yapmamak kurtuluş olabilir, ama o bunu yapmayacak. Bir yerde baş antrenör olarak çalışmak istiyor,” diye bitiriyor Jansen.

Ardından masadaki diğer beyler hangi kulüplerden bahsedildiğini öğrenmeye çalışır, bunun üzerine Jansen gizemli bir şekilde şöyle der: “Belçika iyi bir seçenek.”