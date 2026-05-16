"Rob Dieperink birine sataşmak istiyorsa, Danny Makkelie'ye sataşmalı."

Inside, Cuma akşamı hakem Rob Dieperink ile ilgili dikkat çeken haberlere yanıt verdi. Johan Derksen, René van der Gijp ve Hélène Hendriks programda söz aldı.

Derksen sözü açtı. “Bu hakem birine asılmak istiyorsa, Danny Makkelie’ye asılmalı, bir oteldeki genç bir çocuğa değil.”

Ardından Hendriks, davanın düşürüldüğünü söyleyerek söze katıldı. Derksen ise kendi görüşünü dile getirdi. “O zaman ona asılmış demektir. Kimse kıçına hafif bir şaplak yemediği sürece böyle bir şeyden şikayet etmez.”

Van der Gijp, Dieperink hakkında açıkça sert konuşmak istemiyor. “Cep telefonlarının olmadığı başka bir dönemde doğduğum için mutluyum. Yoksa haftada dört kez polis minibüsünde oturuyor olurdum.”

“Bence bu konuda dikkatli olmalıyız. Tutuklanıyorsun ve doğrudan geri gönderiliyorsun. Elinde bir fotoğraf varmış, ama her şey çok çabuk düşürüldü. O zaman bende alarm zilleri çalmaya başlıyor,” diyor Hendriks.

Derksen bundan şüphe duyuyor. “Asıl mağdur olan o. Eğer bir şey yapmadıysa, bu çok haksızlık. Bir şeylerin olduğunu varsayıyorum, çünkü kimse sırf şaka olsun diye ihbarda bulunmaz.”

“Eğer doğru değilse, bu çok kötü, çünkü hayatı mahvoldu ve her stadyumda yuhalanıyor ya da hakaretler yağmuruna tutuluyor. Bu çok kötü. Günümüzde her olaya histerik tepkiler verilen bir dünyada yaşıyoruz,” diye bitiriyor Derksen.