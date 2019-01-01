Rizespor, Mostapha El Kabir'i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi, Faslı oyuncuyla anlaşma sağlandığını bildirdi.

Gündemi uzun süredir Vedat Muriqi ile meşgul olan Çaykur Rizespor, önemli bir transferde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan ve İsveç ekibi Kalmar'a giden Mostapha El Kabir'in transferinin tamamlandığı ifade edildi.

El Kabir, 2018/19 sezonunda Ankaragücü forması ile çıktığı 16 maçta 6 gol kaydetti.