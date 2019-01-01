Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Şenol Güneş görevdeyken polemiklere girmek doğru değil

Rıza Çalımbay, Şenol Güneş görevdeyken Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Özel bir okulda katıldığı söyleşide, Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için kendisinin adının geçtiği söylentilerini cevaplandıran Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce Şenol Hoca'mıza Milli Takım'da başarılar diliyorum. Şenol Hoca bundan önce de Milli Takım'ımızı dünya üçüncüsü yaptı, onun için ben yine aynı şekilde başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum" yorumunu yaptı.

"Beşiktaş sezon bittikten sonra ne düşünür bilemiyorum," diyen Çalımbay, "Yerli arkadaşlardan birini alırlar ya da yabancı hocaya dönüş yapabilirler. Bir defa her şeyden önce şu anda Şenol Hoca görevindeyken bana göre Beşiktaş'ın hedefi bitmemiştir. Beşiktaş'ın hâlâ az da olsa şampiyonluk şansı var ve ikinci olmak da çok önemli. Şu anda Şenol Hoca görevdeyken böyle polemiklere girmek doğru olmuyor. Bizim çıkıp, 'ben buradayım, ben oradayım' dememiz doğru değil. Bana hep soruyorlar, 'Beşiktaş'ta görev yapmak ister misin?' diye; neden istemeyeyim, ben Beşiktaşlıyım ve oradan başka bir yerde oynamamış bir oyuncuyum, ancak Beşiktaş Kulübü diğer arkadaşlarla birlikte kimi layık görürse onunla anlaşır ve o arkadaş gelir seve seve görevini yapar. Ama Şenol Hoca görevindeyken gelip bunları konuşmak bence doğru değil. Milli Takım'daysa destek vermek gerekiyor, Beşiktaş'ta ise yardımcı olmak gerekiyor" diye konuştu.