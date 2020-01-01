Rıza Çalımbay'dan fikstür eleştirisi: Sivas'a bunu yapmasınlar!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa maçlarının saatleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında ile karşı karşıya gelen ’da teknik direktör Rıza Çalımbay maç öncesi sitemkâr bir konuşma yaptı.

Maça iyi hazırlanamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Şikayetlerimiz var. Bir futbolcu 72 saatte anca kendi topluyor. 20:30’a maç koyuyorlar. ile belki final maçı oynayacağım. Sanırım bu ayarlamayı yapan arkadaşlar bilmiyor ya da adil değiller. Adalet yok. Bilerek mi yapılıyor? " dedi.

Rövanş maçında da sıkıntı çekeceklerini belirten Çalımbay "Biz bu maçı dün de oynayabilirdik. Sivas’a bunu yapmasınlar. Rövanşta Sivas halkı 20:30’da karda kışta maça gelemez. Oradaki şartlar Antalya veya İzmir gibi değil. Saat 8’de sıcaklık sıfırın altına iniyor. Biz şu anda bugün dönemiyoruz. Burada kalacağız. Hazırlanmak için vaktimiz olmuyor. Bir buçuk günle ben Başakşehir ve maçlarına nasıl çıkacağım?" diyerek sözlerini noktaladı.