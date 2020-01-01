Rıza Çalımbay: Galatasaray'da önlem alacağımız oyuncular var

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi özel açıklamalarda bulundu.

Bu sezon şampiyonluğun iddialı adaylarından biri olan Demir Grup 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçı öncesi değerlendirmeler yaparken takımdaki yıldız oyuncuların geleceğine dair de açıklamalar yaptı.

Milliyet gazetesinden Nergis Aşkın'a konuşan Rıza Çalımbay, Galatasaray'a karşı önlemler alacğaının altını çizerek şöyle söyledi: "Bugüne kadar nasıl gelmişsek yine aynı şekilde oynayacağız ama tabii ki Galatasaray’da önlem alacağımız oyuncular var. İyi bir çıkış yakaladılar, iyi oyunculara sahipler. Ona göre hareket edeceğiz yani her türlü önlemimizi alacağız."

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Şampiyonluk yarışında olan takımların zorlu fikstürlerinin olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Her takım her maç zor. Çünkü düşmeye oynayan takımlar da var ve onlar ile de maçlarımız var. O maçlar daha değişik daha sürprizli geçiyor" dedi.

Daha fazla takım

"Avrupa'dan istiyorlar"

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın geleceğine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Ben ikisinin de kalmasını istemem. Çünkü onlar hedef olarak zaten yukarıyı seçmişler. Onun içinde inşallah çok iyi kulüplere gitmelerini diliyorum. Onların şu anki düşünceleri ligin bir an evvel bitip buradan daha iyi kulüplere gitmeleri. Birçok takımla isimleri geçiyor. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı Avrupa'dan isteyen takımlar var" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'ın gidişatı ve teknik direktör Sergn Yalçın hakkında yorumlarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Bence Beşiktaş, Galatasaray, , her zaman ayakta kalır. Kötü duruma düşmezler. Her zaman dik dururlar. Beşiktaş bana göre o kadar kötü değil. Kadrosu da çok iyi. Daha 9 tane maç var. O 9 maçı çok iyi kullanırsa yukarılarda iyi bir yerde bitirebilirler. Dediğim gibi büyük takımlara kolay kolay bir şey olmaz" dedi.