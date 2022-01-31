Rıza Çalımbay: Beşiktaş beni isterse asla para konuşmam

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde göreve hazır olduğunun mesajını verdi.

2019'dan bu yana Sivasspor'u çalıştıran siyah-beyazlılar'ın efsanesi kulübün kendisine yalnız milli takım ve Beşiktaş için ayrılmasına izin vereceğini söylüyor.

Rıza Çalımbay, 2005 yılında Beşiktaş'ın başında 31 karşılaşmada görev almış ve Kartal sezonu dördüncü sırada tamamlamıştı.

Rıza Çalımbay ne söyledi?

Sabah Spor'a konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş için göreve hazır olduğunun mesajını verdi: "Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil."

"Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Gelse zaten kabul edecektim. Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Bir kere gittim ama doğru zaman değildi.

Sivas'ta çalışırken bile Beşiktaş'tan bana teklif gelirse izin veriyorlar ama başka bir takım isterse beni vermezler. Sadece Beşiktaş ve Milli Takım isterse verirler. O da Beşiktaş'la aramızdaki bağdan dolayı. Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil."

Rıza Çalımbay yeni nesil teknik direktörler hakkında ne düşünüyor?

"Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, İlhan Palut gibi genç jenerasyon teknik adamların başarıları önemli. Bu isimler çoğalmalı. Alttan yetişmesi gerekiyor. Kendilerini çok iyi eğitmeleri gerekiyor."

"Bazıları iyi futbolcu olabilir ama antrenörlük farklı bir şey. Kendini geliştirmezsen o zaman bir yere kadar götürebilirsin. Genç jenerasyondan teknik adamlar illaki sıkıntılı zamanlar yaşayacaklar. Ama pes etmemek gerek. Türk futboluna olumlu etkileri olacaktır."

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