Jose Mourinho'nun ekibi Roma, VAR nedeniyle bir hakemi işe aldı

Serie A ekibi Roma, VAR protokolünde kulübe yardımcı olması için eski hakem Gianpaolo Calvarese'yi işe aldı.

Futbola gelen VAR teknolojisinin hakem kararlarındaki tartışmaları bitireceği söylense de oyunun yeni icadına henüz alışabilmiş değiliz.

Karşılaşma esnasında VAR'ın oyuna ne zaman dahil olacağı veya hakemin sahadaki monitörü kullanmamayı tercih etmesi gibi protokoller hala akılları karıştırabiliyor.

Jose Mourinho'nun kulübü Roma bu problemleri ortadan kaldırmak için olaya el atmış.

Eski hakem Gianpaolo Calvarese, Roma'da ne yapacak?

Corriere dello Sport'un haberine göre; VAR'da kararların nasıl ve ne zaman alınması gerektiği konusunda hala belirgin kafa karışıklıkları var. Kulüp mevcut kuralları ve düzenlemeleri daha iyi anlamak için emekli hakem Gianpaolo Calvarese'yi işe aldı.

Gianpaolo Calvarese yalnız Jose Mourinho'nun takımıyla değil aynı zamanda akademiler ve kadın takımıyla da ilgilenecek.

Calvarese, Amazon Prime İtalya'da Şampiyonlar Ligi maçları için hali hazırda analistlik yapıyor. Onun varlığı Roma ile hakemler arasında artan gerilimi yumuşatacak.

Roma, Serie A'da ne durumda?

Inter'in şampiyonluk yarışını önde götürdüğü ligde Roma, 23 haftada topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun ekibi ile beşinci sıradaki Juventus arasında 4 puan fark var. Lider Inter'in ise 22 haftada 53 puanı bulunuyor.

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