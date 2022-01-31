Barcelona emektarı Gerard Pique, Vinicius JR'ın Katalan devine transfer olması için kendisiyle konuştuğunu söyledi.

21 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, 2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu.

İspanyol devinde forma giydiği sürede formunu oldukça geliştiren Vinicius, La Liga'nın en dikkat çekici oyuncularından.

Gerard Pique ne söyledi?

Gerard Pique, Ibai Llanos'un Twitch yayınında Barcelona'nın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Katalan devinin kaptanı, Vinicius Junior ile Barcelona için konuştuğunu söyledi: "Vinicius ile onu Barça'ya gelmeye ikna etmek için konuştum."

Barcelona'nın Güney Amerika'da eski scout şefi Andre Curie daha önce yaptığı açıklamalarda, Vinicius Junior'ın Real Madrid'den önce Barcelona'ya imza atacağını söylemişti: "Vinicius Jr ile Real Madrid'den önce üç buçuk yıl ilgilendik. Menajerleri, Barcelona ile anlaştı ancak sonra ihanet ettiler."

"Vinicius'u isteyen bizdik. Vinicius, Real Madrid'e imza atmadan 15 gün önce bir Barcelona taraftarı olduğunu, Neymar'ı idol olarak gördüğünü ve Messi'nin Ronaldo'dan daha yi olduğunu söyledi. Ancak sonrasında Real Madrid'e imza attı. Sırtımızdan bıçaklandık."

Gerard Pique gelecekte Barcelona başkanı olması halinde "çevrem var" diyen herkesten uzak kalacağını söylüyor: "Başkan olsaydım bazı şeyleri değiştirirdim. Kulübü daha modern bir hale getirirdim ve "çevrem var" diyen herkesi kulüpten uzaklaştırırdım. Kim kendisini böyle tanımlıyorsa berbat biridir."

Barcelona, Ocak transfer döneminde takıma kimleri katacak?

Manchester City'den Ferran Torres'i takıma kazandıran Barcelona'nın ara transfer dönemindeki bir başka hamlesi Adama Traore oldu. Ancak Gerard Pique, Katalan devini başka transferlerin de beklediğini söylüyor:

"Daha fazla transferden söz ediliyor ve gelecek olanlara uyum sağlamalıyız. Onlar bize yardıma gelen meslektaşlarımız."

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