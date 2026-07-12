Riyad Mahrez'in transferi için Katar'da yaşanan çekişme

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez’in kariyerindeki bir sonraki durağın hatları netleşmeye başladı. Cezayir Milli Takımı kaptanı, mevcut yaz transfer döneminde iki Katar kulübünün ilgi alanına girdi. Bu gelişme, Arap futbolunun en önde gelen yıldızlarından birini, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli Jeddah kulübündeki serüveninin sona ermesinin ardından Katar Ligi’nde yeni bir deneyime taşıyabilir.

Cezayir Milli Takımı kaptanı ve eski Al-Ahli Cidde oyuncusu Riyad Mahrez, mevcut transfer döneminde iki Katar kulübünün ilgi odağı haline geldi. Bu kulüpler, kıtasal ve uluslararası düzeyde büyük deneyime ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip bir oyuncuyla kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Katar kulüplerinin Mahrez’e olan ilgisi, son yıllarda Avrupa sahalarında gösterdiği dikkat çekici başarılar ve Cezayir milli takımındaki etkili performansıyla son yılların en önde gelen Arap oyuncularından biri olarak kabul edilen Cezayirli yıldızın olağanüstü kariyerinin ardından ortaya çıktı.

Katar’ın “Al-Raya” gazetesinin aktardığına göre, Mahrez ile sözleşme imzalamak isteyen kulüplerden biri, önümüzdeki sezon Asya Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak; bu durum, önümüzdeki günlerde müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanması halinde, oyuncu için önemli bir cazibe unsuru oluşturabilir.

Cidde Al-Ahli’de forma giydiği süre boyunca, Mahrez, kulübün yeni projesinin en önemli yıldızlarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Takımı iki kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve Suudi Süper Kupası zaferine taşımada kilit rol oynadı; ayrıca birçok maçta etkili goller attı ve belirleyici performanslar sergiledi.

Cezayir Milli Takımı kaptanının ayrılışı, Al-Ahli’nin mevcut yaz transfer döneminde yaşadığı bir dizi değişikliğin parçası olarak gerçekleşti. Kulüp, Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié’nin ayrıldığını da duyurmuştu. Bu arada, diğer yabancı oyuncuların da ayrılma olasılığına dair haberler devam ederken, başta Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibáñez olmak üzere, yönetimin takımı yeniden yapılandırma ve kadrosunu yenileme planı kapsamında.

Al-Ahli yönetiminin, Mahrez’in ayrılışını telafi etmek amacıyla önümüzdeki günlerde yeni bir yabancı kanat oyuncusu transferi için harekete geçmesi bekleniyor. Cezayirli yıldız ise “Al-Raqi” ile geçirdiği başarılı bir dönemi geride bırakıyor, kulüp taraftarlarının hafızasında kalacak büyük bir miras bırakıyor; ancak ayrılma kararı, takımın geniş bir taraftar kesiminin isteğiyle uyuşmuyor.