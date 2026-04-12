Riyad Mahrez, beklenmedik bir hareketiyle Al-Ahli taraftarlarını coşturdu

Suudi Al-Ahli'nin Cezayirli yıldızı ve kanat oyuncusu Riyad Mahrez, Pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında oynanacak Katar ekibi Al-Duhail maçı öncesinde takımının taraftarlarını coşturdu.

Eleme turu maçlarının, Orta Doğu'daki İran saldırıları nedeniyle ertelenen Batı kulüplerinin çeyrek finallerinden başlayarak Cidde'de oynanması planlanıyor.

Suudi Al-Ahli'ye yakın gazeteci Walid Saeed'in belirttiğine göre, Riyad Mahrez, Al-Raqi taraftarlarının Al-Duhail maçını izlemesi için bin bilet satın almayı taahhüt etti.

Bu hamle, çeyrek finale yükselip Asya şampiyonluğunu korumak amacıyla mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın maça gelmesini sağlamak için yapıldı.

Al-Ahli, geçen sezonun finalinde Japon Kawasaki'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.