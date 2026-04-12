Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final
Riyad Mahrez, beklenmedik bir hareketiyle Al-Ahli taraftarlarını coşturdu

Cezayirli yıldız, Al-Raqi taraftarlarını coşturuyor

Suudi Al-Ahli'nin Cezayirli yıldızı ve kanat oyuncusu Riyad Mahrez, Pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında oynanacak Katar ekibi Al-Duhail maçı öncesinde takımının taraftarlarını coşturdu.

Eleme turu maçlarının, Orta Doğu'daki İran saldırıları nedeniyle ertelenen Batı kulüplerinin çeyrek finallerinden başlayarak Cidde'de oynanması planlanıyor.

Suudi Al-Ahli'ye yakın gazeteci Walid Saeed'in belirttiğine göre, Riyad Mahrez, Al-Raqi taraftarlarının Al-Duhail maçını izlemesi için bin bilet satın almayı taahhüt etti.

Bu hamle, çeyrek finale yükselip Asya şampiyonluğunu korumak amacıyla mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın maça gelmesini sağlamak için yapıldı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al-Duhail SC crest
Al-Duhail SC
ADS

Al-Ahli, geçen sezonun finalinde Japon Kawasaki'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

