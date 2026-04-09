Riyad Mahrez, Avrupa'ya dönüş için görüşmelere başladı

Yaz transfer piyasasını sarsması beklenen heyecan verici bir gelişmede, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez Avrupa kıtasına, özellikle de Türkiye Süper Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor.

Türk "A Spor" kanalı, Riyad Mahrez ile Fenerbahçe arasında şu anda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı ve oyuncunun gelecek sezon için Türk kulübüyle doğrudan görüşme halinde olduğunu belirtti.

Türk kanal, sezonun sonuna yaklaşırken önümüzdeki birkaç gün içinde Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in geleceğinin netleşeceğini de ekledi.

35 yaşındaki Mahrez, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünün kadrosundaki en önemli isimlerden biri olarak görülüyor ve teknik direktör Matthias Jaissle, yerel ve kıtasal turnuvalarda ona büyük ölçüde güveniyor.

Türk "Sabah" gazetesine göre, Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoglu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın'dan oluşan dörtlünün takımın gelecekteki hedefleri için yeterli olmadığına karar verdikten sonra, Mahrez'i kanat pozisyonunu güçlendirmek için en ideal çözüm olarak görüyor.

Mahrez'in Al Ahli ile 2027 yazına kadar sözleşmesi var, ancak Jeddah United'da forma giydikten sonra Türkiye ligine transfer olan N'Golo Kanté gibi, o da emekli olmadan önce yeni bir deneyim yaşamak için Avrupa'ya dönmeyi arzuluyor.

Al-Ahli şu anda, Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turunda Katar'ın Al-Duhail takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.