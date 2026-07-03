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Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Riyad Mahrez, Al-Ahli içinde tartışmaları alevlendiriyor

Transfers
R. Mahrez
M. Jaissle
Al Anwar - Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
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Asya şampiyonunu rahatsız eden eski sorular

Suudi Al-Ahli taraftarları, takımın şampiyonluklarla taçlandırdığı olağanüstü bir yılın ardından yeni sezona sakin bir başlangıç yapmayı beklerken, kulüp içinden endişe verici işaretler ortaya çıkmaya başladı. Transfer dosyalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması yerine, son gelişmeler teknik ve idari vizyonlar arasında uyuşmazlık olduğunu ortaya çıkardı; bu durum takımın hazırlıklarına gölge düşürdü ve gelecek sezon Al-Ahli'nin nasıl bir görünümde olacağına dair soru işaretleri yarattı.

Geçen sezonu Asya Şampiyonlar Ligi ve Suudi Süper Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan takımın yeni sezonun nasıl şekilleneceğine dair net bir vizyon bulunmaması nedeniyle, Al-Ahli kulübünün koridorlarında yeni spor sezonu hazırlıklarının başlamasıyla birlikte bir bekleyiş havası hakim.

Suudi Arabistan’ın “El Şerk El Awsat” gazetesi, sportif direktör Roy Pedro ile Alman teknik direktör Matthias Jaissle arasında, takım kadrosu ve gelecek sezonun çalışma planıyla ilgili bir dizi teknik konuda görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Bu durum, yaz transfer piyasasına ilişkin bazı kararların alınmasının gecikmesine doğrudan yansıdı.

Habere göre, kulüp yönetimi, yeni sezona hazırlık kapsamında oyuncu kadrosunu yeniden yapılandırma planı çerçevesinde, Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessie’nin sözleşmesini yenilememe kararını çoktan verdi; böylece Kessie’nin takımdaki serüveni, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sona erecek.

Öte yandan, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez’in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Kulüp veya oyuncudan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da, isminin mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönündeki haberler giderek artıyor.

King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Bu gelişmeler, Al-Ahli taraftarları arasında endişeyi artırdı. Taraftarlar, geçen sezon elde edilen büyük başarıların ardından, takımın ana kadrosunu korumak ve yerel ve kıtasal şampiyonluklar için rekabeti sürdürebilecek oyuncularla kadroyu güçlendirmek umuduyla, önümüzdeki dönemde yönetimin atacağı adımları merakla bekliyor.

Bu bağlamda, kulüp yönetimi, gelecek maçlara hazırlık kapsamında takımın yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde, teknik ekibin ihtiyaçlarına uygun yeni bir yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabilmek için kadrodaki yabancı oyuncu kotasından bir yer açmak amacıyla Fransız orta saha oyuncusu Enzo Melo’nun sözleşmesini pazarlamaya çalışıyor.

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