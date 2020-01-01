Rivaldo: Neymar'ın Barcelona'ya gelmesi için hiçbir sebep yok

Adı sık sık eski kulübü Barcelona ile anılan Neymar için konuşan Rivaldo, Brezilyalı yıldızın PSG'de kalması gerektiğini belirtti.

'nın eski Brezilyalı yıldızı Rivaldo, Neymar'ın Katalan kulübündeki "kaosa" yeniden katılması için bir nedeni olmadığını söyledi.

Betfair' e açıklamalarda bulunan Rivaldo, "Neymar'ın PSG'ye gelişinden bu yana yaşadığı her şeyden sonra Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı için tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kendi stadında yuhalanarak Barcelona'ya dönmeye çalıştıktan sonra 'da zor zamanlar geçirdi ama işleri tersine çevirmeyi başardı," diyen Rivaldo, bu yüzden Neymar'a hayranlık duyduğunu belirtti.

Daha fazla takım

Neymar'ın bugün tamamen kulübüne odaklandığını ve iyi oynadığını söyleyen Rivaldo, "Bu yüzden taraftarlar da onu destekliyor. Özellikle Barça'daki kaos göz önüne alındığında, artık PSG'den ayrılması için geçerli hiçbir neden yok. PSG önümüzdeki sezon kadrosunda çok fazla değişiklik yapmamalı. Anlayışlarını biraz daha geliştirip, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar güçlü bir rakip olmalılar" ifadelerini kullandı.