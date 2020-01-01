Rivaldo: Messi, Manchester City'de rahatlıkla oynayabilir

Rivaldo, Lionel Messi'nin ayrılık iddiaları hakkında konuşurken, Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyme ihtimalini değerlendirdi.

'da 'in 4 puan gerisine düşen 'da teknik direktör Setien ile futbolcular arasında uzun süredir devam eden problemlerin ardından bu kez krizi patlak verdi.

Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin yönetimin 2 yıllık yeni teklifine sıcak bakmadığı ve görüşmelerin olumlu ilerlemediği kaydedildi.

Barcelona efsanesi Rivaldo ise Betfair'e yaptığı açıklamada Messi'nin, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski hocası Guardiola'nın takımı 'de oynayabileceğini dile getirdi.

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"Messi, sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak ancak o haliyle bile Premier Lig'de rahatlıkla oynayabilir. Manchester City'de Pep Guardiola var ve onunla olan ilişkisi İngiltere'ye gitmesine neden olabilir. Çünkü ikisi Barcelona'da antrenör-futbolcu uyumunu çok iyi bir şekilde yakalamışlardı."

Brezilyalı efsane, aynı zamanda Lionel Messi ile 'nun 'ta birlikte oynama ihtimalini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Juventus bu transfer için ne kadar harcarsa harcasın, geri dönüşünü alacaktır. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse, dünyada büyük bir patlama etkisi gösterir. İkisinin birlikte oynadığı görmek tarihe tanıklık etmek gibi olurdu."