Rivaldo: Messi, Manchester City'de rahatlıkla oynayabilir
La Liga'da Real Madrid'in 4 puan gerisine düşen Barcelona'da teknik direktör Setien ile futbolcular arasında uzun süredir devam eden problemlerin ardından bu kez Lionel Messi krizi patlak verdi.
Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin yönetimin 2 yıllık yeni teklifine sıcak bakmadığı ve görüşmelerin olumlu ilerlemediği kaydedildi.
Barcelona efsanesi Rivaldo ise Betfair'e yaptığı açıklamada Messi'nin, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'de oynayabileceğini dile getirdi.
"Messi, sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak ancak o haliyle bile Premier Lig'de rahatlıkla oynayabilir. Manchester City'de Pep Guardiola var ve onunla olan ilişkisi İngiltere'ye gitmesine neden olabilir. Çünkü ikisi Barcelona'da antrenör-futbolcu uyumunu çok iyi bir şekilde yakalamışlardı."
Brezilyalı efsane, aynı zamanda Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta birlikte oynama ihtimalini ise şu sözlerle değerlendirdi:
"Juventus bu transfer için ne kadar harcarsa harcasın, geri dönüşünü alacaktır. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse, dünyada büyük bir patlama etkisi gösterir. İkisinin birlikte oynadığı görmek tarihe tanıklık etmek gibi olurdu."