Kylian Mbappe'nin etkisi futbolun ötesine geçiyor. Genç yıldız Fransa'da Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy aldı.

Yakın zamanda Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalması için kampanya yürüten Emmanuel Macron, ikinci turda Fransa cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi.

"Ligue 1'de kalması ve PSG'de kalması için savaşmalıyız çünkü harika bir oyuncu. Onu burada Fransa'da görmek bir zevk."

Şimdi Mbappe, farkında olmadan veya bazı seçmenlerin alaycılığıyla, cumhurbaşkanlığı için de bir 'aday' haline geldi.

Ne yaşandı?

L'Est Republicain'in haberine göre, Tallenay'da 400 nüfuslu küçük bir köyde 10 oy aldı.

Tallenay belediye başkanı, "Bir oyun çıktığını gördük, sonra iki, sonra üç...

"İsmi bir kalemle hızlı bir şekilde karalanmış değil, bir bilgisayarda yazılmış ve sonra basılmıştı.

Belediye başkanı, "Kylian Mbappe gelip köyümüzü gezmek istiyorsa, memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Resmi Tallenay sonuçlarında Macron, Le Pen'in yüzde 30'una karşı yüzde 70 ile kazandı. Tüm ülkede, yeniden seçilen cumhurbaşkanı yüzde 58,55 oy alırken rakibi yüzde 41,45'te kaldı.

Benzema da oy almıştı

RMC Sport'a göre, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir Fransız vatandaşı Karim Benzema'ya oy verdi.

Tahmin edilebileceği gibi, oyu geçersiz ilan edildi. Seçim komisyonu temsilcileri ise olaya şaşkınlıkla yaklaştı.

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