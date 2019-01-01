Riekerink, Cape Town City'nin teknik direktörü oldu

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink kariyerine Güney Afrika’da devam edecek.

Premier Ligi ekiplerinden Cape Town City, teknik direktörlüğe Jan Olde Riekerink’in getirildiğini duyurdu.

56 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 2016 yılında ’a altyapı için gelmiş ancak Mustafa Denizli’nin görevine son verilmesinin ardından geçici olarak A takımın başına geçmişti.

3 aylık süreçte Riekerink’ten memnun kalan Sarı Kırmızılılar, sezon sonunda bu isimle 1 yıllık sözleşme imzalamış ancak 2017’nin Şubat ayında yollarını ayırmıştı.

İlk kez Galatasaray ile A takım teknik direktörlüğü tecrübesi yaşayan Riekerink, geçtiğimiz sezon ülkesinde Herenveen’i çalıştırmıştı.