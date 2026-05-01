Ridgeciano Haps, Venezia ile büyük bir başarı elde etti

Venezia, Cuma günü Serie A'ya yükselmeyi garantiledi. Ridgeciano Haps'ın (eski Feyenoord ve AZ oyuncusu) ilk 11'de yer aldığı maçta, teknik direktör Giovanni Stroppa'nın takımı Spezia ile 2-2 berabere kaldı. Bu bir puan, La Serenissima'nın yükselmesini sağlamak için tam da yeterliydi.

Haps'ın yanı sıra John Yeboah (eski Willem II, VVV-Venlo ve Almere City) da ilk 11'de yer aldı ve Ekvadorlu oyuncu maçta başrolü üstlendi. Daha 7. dakikada Issa Doumbia'nın akıllı pasının ardından kısa köşeye vuruşunu gole çevirdi.

Yeboah kısa süre sonra bir penaltı kaçırdı, ancak Spezia orta saha oyuncusu Filippo Bandinelli ilk yarının uzatma dakikalarında rakip oyuncuyu düşürdüğü için kırmızı kart gördüğü için, Venezia yine de devreye iyi bir hisle girdi.

Richie Sagrado'nun 70. dakikada skoru 0-2'ye getirmesiyle yükselme neredeyse garantilendi. Belçikalı oyuncu içeriye doğru çekip sağ ayağıyla etkili bir vuruşla golü attı. Mattia Valoti kısa süre sonra skoru 1-2'ye getirdi ve 90. dakikada Gabriele Artistico'nun golüyle skor 2-2 oldu, ancak bu durum Venezia'yı etkilemedi.

Bir hafta kala, Venezia'yı dört puan geride üçüncü sırada bulunan AC Monza'nın yakalaması imkansız hale geldi. Frosinone ise yükselme şansını yüksek tutuyor. Bu kulüp, Monza'dan üç puan önde ve en iyi iki kulüp doğrudan yükseliyor.

Monza, puan sıralamasında Serie B'de lider olan Frosinone'den daha iyi bir iç saha performansına sahip. Frosinone için önümüzdeki Cuma günü kendi sahasında Mantova ile oynayacağı maçta bir beraberlik yeterli olacak. Monza ise o gün kendi sahasında küme düşme mücadelesi veren Empoli ile karşılaşacak.

Frosinone'nin baskıya boyun eğmemesi durumunda, Monza da dördüncü sıradaki Palermo gibi yükselme play-off'larının yarı finaline yükselecek. Ayrıca Catanzaro, Modena ve Juve Stabia da play-off çeyrek finallerine kalmayı garantiledi.

Play-off çeyrek finallerine kalacak son bilet için mücadele oldukça heyecanlı geçecek. Şu anda sekizinci sırada 46 puanı olan Avellino bulunuyor. Cesena ve Mantova aynı puana sahipken, 44 puanı olan Carrarese ve Sampdoria da hala şansını koruyor.