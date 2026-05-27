Rick Kruys, FC Volendam'dan derhal ayrılıyor

Het Andere Oranje, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Rick Kruys ile FC Volendam'ın karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Teknik direktör, bu sezon Volendam'ı VriendenLoterij Eredivisie'de tutmayı başaramadı.

Geçen yıl Volendam, Kruys'un liderliğinde Eredivisie'ye ikna edici bir üstünlükle yükselmişti, ancak bu sezon orada çok zorlandı.

Yine de son maç gününde De Heen en Weer'in Telstar'ı kendi sahasında yenmesi, ligde kalmak için yeterli olacaktı. Ancak Kruys'un takımı rakibine 1-2 yenildi ve bu da play-off'lara gitmek zorunda kalmalarına neden oldu. Volendam, finalde Willem II'ye yenildi.

Kruys, kulübün web sitesinde ayrılışıyla ilgili bir açıklama yaptı. “Şampiyonluk, 82 puanlık kulüp rekoru ve De Heen en Weer ile harika bir dönem geçirdik. Bu sezon da güzeldi, ancak son anda işi bitiremedik. FC Volendam’daki herkese bu harika dönem için teşekkür etmek istiyorum. FC Volendam kendi yoluna gidiyor, ben de kendi yoluma.”

Teknik direktör Patrick Busby de bir açıklama yaptı. “Rick ve ben son günlerde uzun uzun konuştuk ve birlikte yollarımızın hemen farklı yönlere ayrılmasına karar verdik.”

“Başarıların ve hayal kırıklıklarının yaşandığı, iyi bir teknik direktör ve harika bir insanla harika bir işbirliğini geride bırakıyorum. FC Volendam, Rick’e enerjisi ve çabaları için teşekkür ediyor ve kendisine yeni bir adımda başarılar diliyoruz.”