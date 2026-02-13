Goal.com
İdil Erin Tetik

Richarlison'u Süper Lig'e getirecek bonservis belli oldu

Brezilya'dan gelen haberlere göre Richarlison, Tottenham'daki süresini bu yaz doldurmak üzere. 28 yaşındaki forvet için Türkiye ve Suudi Arabistan pazarları öne çıkarken Tottenham'ın beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

İngiltere’de geleceği merak konusu olan Richarlison için dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

Tottenham Hotspur forması giyen Brezilyalı golcünün, 2026 Dünya Kupası’nın ardından kulüpten ayrılma planı yaptığı öne sürülüyor. 

Yönetimle Yol Haritası Belirlendi İddiası 

Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden 28 yaşındaki forvetin, kulüp yönetimiyle ayrılık sürecine dair prensipte uzlaştığı ve olası transfer için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi oluştuğu ifade ediliyor. 

İngiliz ekibinin kadro yapılanmasında değişime gitmesi de bu ihtimali güçlendiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor. 

Flamengo Devrede Ama Öncelik Avrupa 

ESPN Brezilya'nın haberine göre Flamengo, hücum hattını güçlendirmek adına Richarlison’u önemli bir aday olarak görüyor. Yaklaşık 30 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtilen kulübün transferi ekonomik açıdan mümkün gördüğü konuşuluyor. 

Ancak oyuncunun kariyerine şimdilik Avrupa dışında devam etmeye sıcak bakmadığı ve ülkesine dönüş planını ertelediği belirtiliyor. 

Yeni Adres İçin İki Güçlü Seçenek 

Transfer kulislerinde Richarlison’un bir sonraki durağı için iki pazar öne çıkıyor: Türkiye ve Suudi Arabistan. 

Suudi kulüplerinin son dönemde maliyetleri dengelemeye yönelik politikalar izlediği hatırlatılırken, mevcut şartlar altında en güçlü ihtimalin Türkiye olduğu yorumları yapılıyor. Bu durum, yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerini hareketlendirebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. 

Tottenham Performansı 

2022 yılında Everton’dan yaklaşık 58 milyon euro bedelle transfer edilen Brezilyalı hücum oyuncusu, bu sezon Tottenham formasıyla 31 karşılaşmada görev aldı. Richarlison, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum rotasyonunda önemli bir rol üstlendi. 

Dünya Kupası sonrasına işaret eden ayrılık planı gerçekleşirse, Richarlison yaz transfer döneminin konuşulan forvetlerinden biri olmaya aday. 

