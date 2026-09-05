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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Rice'tan Arsenal taraftarlarını coşturan cesur bir söz

D. Rice
Arsenal
Premier Lig
İngiltere

Rice, Arsenal şampiyon olursa kendini zor durumda bırakıyor!

Arsenal'in orta saha yıldızı Declan Rice, takımın bu sezon şampiyonluğunu koruyup Premier Lig'i yeniden kazanması halinde saçını boyayacağına söz verdi.

İngiliz milli oyuncu, Arsenal'in geçen sezon lig şampiyonluğunda kilit bir rol üstlenmişti. Bu, Londra ekibinin 2004 yılından bu yana kazandığı ilk şampiyonluktu. Menajeri Mikel Arteta yönetimindeki takım, (2026-2027) sezonuna ilk iki haftada galibiyet elde ederek güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra bu başarıyı tekrarlamayı ve şampiyonluğunu savunmayı hedefliyor.

İngiltere Milli Takımı ile zorlu bir maraton yaşamasına ve bu yaz Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen son Dünya Kupası'nda ileri turlara ulaşmasına rağmen 27 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in ilk iki maçında ilk 11'de forma giydi. Ardından, takımın küçük yaştaki bir grup taraftarıyla bir araya geldiği buluşmada bu cesur sözü verdi.

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İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, çocuklardan birinin şampiyonluk halinde saçını kırmızı ve beyaza boyamaya hazır olup olmadığını sorması üzerine Rice gülümseyerek şöyle dedi: "Seninle bir anlaşma yapacağım, saçıma kırmızı tutamlar koyacağım." Çocuk teklifi kabul etti ve orta saha oyuncusuna rahatlama katan neşeli bir ortamda oyuncu gülerek ekledi: "Anlaştık, çok heyecanlıyım."

Premier Lig
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Bu an, sosyal medya platformları üzerinden Arsenal taraftarlarından geniş yankı buldu. Fikir, taraftarların aklına, takımdaki altın döneminde meşhur kırmızı saç modeliyle tanınan kulüp efsanesi Freddie Ljungberg'i getirdi. Birçok taraftar ise esprili yorumlar yaparak Rice'ı yeni görünümüyle görebilmek için oyunculardan şampiyonluğu kesinleştirmelerini istedi.

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