Rice: Dünya Kupası’nın “Altın Kare”sinde yer almaktan bıktık

Declan Rice, Fransa’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenini üçüncü sırada tamamladıktan sonra, mevcut İngiltere milli takımının 1966 Dünya Kupası şampiyonlarının başarısını tekrarlamaya en yakın takım olduğunu vurguladı ve bu neslin uzun yıllardır en iyisi olduğunu belirtti.

İngiltere milli takımı, Cumartesi akşamı üçüncü-dördüncü sıra maçı olarak oynanan karşılaşmada Fransa'yı 6-4 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Böylece, 60 yıl önce Sir Alf Ramsey'in liderliğinde Wembley Stadyumu'nda şampiyonluğa ulaştığından bu yana turnuvadaki en iyi sonucunu elde etti.

İngiltere milli takımının ABD, Kanada ve Meksika’daki serüveni, Arjantin karşısında yarı finalde yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenmeyle hatırlanacak olsa da, Fransa kalesine muhteşem bir gol atan Rice, takımın geleceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Rice, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu, çok uzun zamandır görülen en iyi İngiltere milli takımı ve bu bir gerçek; kimse bunu bizden alamaz.”

Rice sözlerine şöyle devam etti: "Bir takım olarak gurur duymayı hak ettiğimizi düşünüyorum, ancak yarı finalde o maçı kaybettiğimiz için hâlâ çok üzgünüz."

Rice sözlerine şöyle devam etti: "Yarı finale ya da çeyrek finale kalmaktan duyduğumuz gururdan bahsetmekten bıktık; sonuçta İngiltere milli takımıyla kazanmak istiyoruz. Ancak bu turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak gerçek bir başarıdır."

Rice, “Gerçekten çok yaklaştık. Geçtiğimiz yıllarda turnuvalardan elendikten sonra bu takım hakkında çok fazla konuşuldu. Yarı finalde, çeyrek finalde ve finalde mağlubiyetler yaşadık” diye ekledi.

Rice sözlerini şöyle tamamladı: “Bence devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten de çok yaklaştığımıza inanıyorum. Futbol küçük detaylarla belirlenir ve dün gece bu detaylar yüzünden, kendi ceza sahamızda mağlup olduk.”

İngiltere milli takımı finale yükselmeye sadece birkaç dakika kalmıştı ki, Arjantin milli takımı 85. dakikadan itibaren Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in golleriyle iki gol attı ve İngilizleri eleyerek finale yükselme biletini aldı.