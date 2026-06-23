Rice: Çocuklarıma Ken’den bahsedeceğim… Messi’nin yaptıkları inanılmaz

İngiltere Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Declan Rice, takım arkadaşı ve kaptanı Harry Kane’i övdü; Kane’in büyük turnuvalarda eski formuna kavuşmasının “kaçınılmaz” olduğunu belirterek, bir gün çocuklarına İngiltere Milli Takımı kaptanıyla birlikte oynadığını gururla anlatacağını vurguladı.

Kane, geçen hafta Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri son maçta iki gol atarak, 10 golle Gary Lineker'in İngiltere'nin Dünya Kupası finallerindeki en golcü oyuncusu rekoruna ulaştı.

32 yaşındaki oyuncu, Salı günü Foxborough’da Gana ile oynayacağı 116. uluslararası maçında, yıldız David Beckham’ı geçerek İngiltere erkek milli takımında en çok forma giyen oyuncular listesinde tek başına üçüncü sıraya yerleşecek.

Rice, bu karşılaşma öncesinde "ESPN" tarafından öne çıkarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Benim için o, çocuklarınız büyüdüğünde onlara 'Harry Kane ile oynama şansına sahip oldum' diyeceğiniz oyunculardan biri. Bana göre bu, onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor; o, tam da bu tür oyunculardan biri."

Rice sözlerine şöyle devam etti: “Kendimi çok şanslı hissediyorum; birincisi çünkü o bizim kaptanımız, ikincisi ise her gün nasıl bir örnek teşkil ettiği ve antrenmanlarda ne kadar sıkı çalıştığı nedeniyle. Antrenmanlarda attığı goller, Bayern Münih’te sergilediği performans ve İngiltere formasıyla gösterdiği performans göz önüne alındığında, onun bu kadar iyi olması benim için hiç de sürpriz değil. Onunla birlikte oynamak benim için bir onurdu ve onun gibi bir forvetin yanında oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum."

Rice, Kane’in bugün erken saatlerde takıma hitap ederek, İngiltere’nin turnuvalardaki ikinci maçlarındaki son performansını hatırlattığını da açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, İngiltere milli takımı, Euro 2020, 2022 Dünya Kupası ve Euro 2024 turnuvalarında açılış maçlarını kazandıktan sonra, her bir turnuvada hemen ikinci maçta beraberlik tuzağına düşmüştü.

Rice sözlerine şöyle devam etti: “Kazanma arzumuzda aynı motivasyona sahibiz, hatta belki daha da fazlasına. Kane daha önce bu konudan bahsetmişti; son birkaç turnuvada ikinci maçta berabere kaldık ve maça, tüm gücümüz ve hazırlığımızla sahaya çıkmak istiyoruz, çünkü bunun bizi ne tür bir duruma sokacağını çok iyi biliyoruz.”

Lionel Messi’nin Arjantin formasıyla gösterdiği performansla ilgili olarak ise Declan Rice şunları söyledi: “Messi!… Şu anda tanık olduğumuz şeyin gerçekten olağanüstü olduğunu düşünüyorum; bu yaşta yaptıkları inanılmaz… Bir futbol taraftarı, tutkunu ve aynı zamanda bir oyuncu olarak, onu izlemek büyük bir zevk.”