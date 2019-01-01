Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisine ilk 11'de çıkabilir

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Ricardo Quaresma'yı ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

beIn Sports'un haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, derbisinde ilk 11'de Jeremain Lens'in yerine Ricardo Quaresma'ya görev verecek.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yarışa sonradan ve istikrarlı bir şekilde dahil olan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Konuk ekipte teknik adam Şenol Güneş'in, ilk 11'de büyük değişiklikler yapmayacağı ancak hücum hattında Burak Yılmaz'ın arkasında Güven, Adem Ljajic'in yanında Ricardo Quaresma'ya forma vereceği belirtildi.

Hafta sonu oynanacak dev derbide siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Gary Medel dışında eksik oyuncu bulunmuyor.