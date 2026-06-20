'Ricardo Pepi, Dünya Kupası'nın ardından PSV'den ayrılıp Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olabilir'

PSV'li Ricardo Pepi, Cumartesi sabahı Tuttosport'un manşetinde yer aldı. ABD'li 23 yaşındaki forvet, Juventus'ta Jonathan David'in yerini almak üzere gündemde.

İtalyan spor gazetesine göre, David'in Torino'dan ayrılmasına izin verilebilir. Dusan Vlahovic de Juve'den bedelsiz ayrılmaya hazırlanıyor.

Juventus, geleceğe yönelik bir forvet yatırımı yapmaya hazır. Transfermarkt'a göre 30 milyon euro değerindeki Pepi, bu transfer için gündemde.

Ancak PSV, bu golcünün ayrılmasına öylece izin vermeyecek. Pepi’nin Eindhoven’daki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.

Bu yılın başlarında Pepi, Fulham'a transfer olmaya çok yakındı, ancak Premier Lig'e transferi son anda suya düştü.

Her iki kulüp de yaklaşık 35 ila 40 milyon avroluk bir transfer ücreti konusunda sözlü bir anlaşmaya varmış olsa da, sonunda sözleşmenin başlangıç tarihi konusunda anlaşmazlığa düştüler.

Pepi şu anda ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. ABD takımı bir sonraki tura yükseldi.