Ribery'ye ceza kapıda!

Fiorentina'nın yıldızı, takımının Lazio'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından yardımcı hakemi itmesiyle gündem oldu.

Franck Ribery'nin top koşturduğu , 'nın 9. haftasında 'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya atılan gollerden çok Ribery'nin maç sonunda yardımcı hakemi iki defa itmesi damga vurdu.

Ciro Immobile'nin 89. dakikada Lazio'ya galibiyeti getiren golünün ardından Fiorentina oyuncuları yoğun itirazlarda bulunmuştu.

Maçın sonunda itirazlar devam ederken Ribery'nin yardımcı hakemi iki defa iterken görüntülenmesi ise Serie A'yı karıştırdı.

Serie A yetkilileri, Ribery'nin karşılaşma sonunda kırmızı kart gördüğünü ve uzun süreli bir ceza alma ihtimalinin olduğunu açıkladı.

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Yaşanan olayı değerlendiren Fiorentina çalıştırıcısı Vincenzo Montella, oyuncusunun tututkusuna yenik düştüğünü söyledi.

"O bir şampiyon. Adrenalin ve tutkusunu anlayabiliyorum. Ben de bir forvettim, oyundan alınmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bize katkı vermek için yeterince zamanı var"

Franck Ribery, bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.