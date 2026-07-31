Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones, takımının perşembe akşamı Yankee Stadium'da Wrexham'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından takım arkadaşı Dominik Szoboszlai ile sert bir tartışmaya girdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, maçın bitiş düdüğünün ardından geçen dakikalarda Jones ile Szoboszlai arasında bir tartışma yaşandı; takım oyuncuları taraftarları selamlamak için sahayı geçerken daha sonra Kostas Tsimikas de bu tartışmaya katıldı.

Tartışmanın nedeni netleşmedi; ancak Szoboszlai, maç sırasında oyundan çıkarıldığında kaptanlık pazıbandını Jones yerine Tsimikas'a vermişti. Ayrıca görüntüler, tartışma sırasında Tsimikas'ın kaptanlık pazıbandını sahaya fırlattığını gösterdi.

Liverpool, bu yaz daha önce Inter Milan'ın Jones'u transfer etmek için sunduğu 21,7 milyon sterlinlik teklifi reddetmişti.

25 yaşındaki oyuncu, Liverpool ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmeye sahip; Anfield'daki kulüple mevcut sözleşmesinde bir yılı kaldı.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, bu ayın başlarında Jones'un kulüpte kalmasını istediğini vurgulamıştı.

Iraola şöyle konuştu: "Curtis'e çok yüksek değer veriyorum. Bana göre harika, gerçekten çok harika bir oyuncu ve bizimle devam etmesini, gösterdiği seviyeleri sürdürmesini umuyorum."