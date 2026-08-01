Wydad Athletic Club, tecrübeli orta saha oyuncusu Ayman El Hassouni'nin kadroya dönüşü dosyasını, oyuncuyu bir sezonluk takıma bağlayan sözleşmeyi resmen açıklayarak sonuçlandırdı. Sözleşme, iki taraf arasında üzerinde anlaşılan belirli şartlar çerçevesinde bir yıl daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde içeriyor.

Fas'ın "El Batola" sitesinin aktardığına göre, kırmızılı kulübün yönetimi El Hassouni'nin dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncunun geniş tecrübe birikiminin ile Wydad'ın kültürü ve ilkelerine dair derin bilgisinin, yeni futbol sezonu boyunca teknik yapı için hayati bir katkı sağlayacağını belirtti.

Takım yönetimi, oyuncunun sahip olduğu teknik nitelikleri ve liderlik özelliklerini övdü; bunların takım oyununun seviyesini yükseltmeye ve takımı sportif hedeflerine ulaştırmaya, geniş taraftar tabanını memnun etmeye katkı sağlaması bekleniyor.

Bu adım, Wydad'ın mevcut yaz transfer döneminde izlediği sözleşme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Söz konusu strateji, önümüzdeki sezon takımı hem ulusal hem de Afrika düzeyinde bekleyen kritik randevulara karşı, kadroyu tecrübe derinliğine sahip oyuncularla zenginleştirmeyi hedefliyor.