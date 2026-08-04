Resmi: UEFA, üç turnuvasında yeni değişiklikleri onayladı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", önümüzdeki sezon üç kupasında da uygulanacak yeni değişiklikler yaptı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre UEFA, tüm Avrupa federasyonlarına ve kulüplerine yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son derece önemli iki değişiklik yapacağını bildirdi.

İlk değişiklik, üç kupadaki grup aşamasında uygulanan kart sistemiyle ilgili olduğu için özellikle dikkate değer.

Mevcut yönetmelikler, grup aşamasından itibaren oyuncuların ve teknik ekibin, kırmızı karta yol açmayan üç sarı kart aldıktan sonra kupadaki bir sonraki maçtan men cezasıyla cezalandırılacağını, bunun ardından da her yeni sarı kart için ek bir men cezası uygulanacağını (yani beşinci, yedinci, dokuzuncu vb.) öngörüyordu.

Geçen sezon grup aşaması sisteminin uygulanmasıyla birlikte bu aşamadaki maç sayısı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde her takım için altıdan sekize yükseldi ve bu durum, kart-maç oranını değiştirerek sarı kart birikimi nedeniyle men cezası riskini orantısız biçimde artırdı.

Bu nedenle, bu sezondan itibaren men cezası için alt sınır üç sarı karttan dört sarı karta çıkarıldı ve sonraki her men cezası, daha önce olduğu gibi iki ek sarı kartın ardından geçerli olmaya devam edecek. Bu durumda altıncı, sekizinci ve onuncu sarı kartlar geçerli olacak. Oyuncuların kış transfer döneminde farklı müsabakalara katılan kulüplerle sözleşme imzalayabilmeleri göz önünde bulundurularak bu aynı uygulama Konferans Ligi'ne de getirildi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yönetmeliklerinin yeni 63.2 maddesi şunları öngörüyor: "Lig aşamasındaki ilk maçtan itibaren, oyuncular ve teknik ekip üyeleri, kırmızı kartla sonuçlanmayan dört sarı kart aldıktan sonra, ayrıca bunun ardından gelen altıncı, sekizinci vb. her yeni sarı karttan sonra müsabakadaki bir sonraki maçtan men edilir."

Saha saatleri ve ek süre

Diğer değişiklik ise saha saatleriyle ilgili. Bugüne kadar maç organizatörlerinin, her devrenin normal süresi bittikten sonra geçen süreyi ve ayrıca uzatma süresi boyunca geçen süreyi göstermeleri yasaktı.

Bu, maçların stadyumda taşınabilir cihazlar aracılığıyla doğrudan takip edilmediği ve sahayı çevreleyen teknik alanlarda görüntü kullanımının yasak olduğu bir döneme uzanan eski bir kural.

Son yıllardaki teknolojik ve düzenleyici gelişmeler nedeniyle bu kural artık geçerliliğini yitirdi. Düzenleyici çerçeveyi yeni gerçekliğe uyarlamak için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin tüm müsabaka yönetmeliklerindeki standart madde şu şekilde değiştirildi: "Saha saatleri, geçen süreyi veya kalan süreyi göstermek için kullanılabilir."

Daha önce şu şekildeydi: "Her devrenin normal süresinin sonunda, yani sırasıyla 45 ve 90 dakikanın ardından durması şartıyla. Bu madde uzatma süresi durumunda da geçerlidir (yani 105 ve 120 dakikanın ardından)."

Bundan böyle: "Her devrenin ek süresi, kesintisiz oyun süresi olarak değil, ek dakikalarla gösterilmelidir (yani 45 + x, 90 + y). Aynı durum uzatma süresinde de geçerlidir (105 + x, 120 + y)."