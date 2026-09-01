İtalyan ekibi Torino, bugün salı günü, Cezayirli Rafik Belghali'yi Hellas Verona'dan kalıcı transfer anlaşmasıyla resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Torino resmi açıklamasında , kulübün oyuncu Rafik Belghali'nin sportif haklarını Hellas Verona'dan kalıcı olarak devraldığını belirtti.

Belghali, 7 Haziran 2002'de Belçika'nın Louvain kentinde doğdu ve futbol kariyerine Sint-Truiden, Eindhoven, Lierse, Zulte Waregem ve Lommel kulüplerinin altyapılarında başladı. Ardından 2021 yılında Lommel'in A takımıyla ilk maçına çıktı.

Belghali, Lommel ile ikinci lig olan Challenger Pro League ve Belçika Kupası'nda toplam 48 maça çıktı; 7 gol atıp 3 gol pası verdi.

Belghali, 2023 yazında Mechelen'e transfer oldu ve bu takımla Belçika Birinci Ligi, play-off maçları ve Belçika Kupası'nda toplam 50 maça çıktı; 3 gol atıp 3 gol pası verdi.

Belghali, 2025-2026 sezonunda Hellas Verona'ya katıldı ve İtalya Ligi'ndeki ilk maçına 25 Ağustos 2025'te takımının sahası dışında Udinese karşısında oynanan karşılaşmada çıktı.

Belghali, Hellas Verona ile toplam 26 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Belghali ayrıca Cezayir Milli Takımı ile 17 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı. Ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda da yer aldı, dört maçının tamamını oynadı ve Avusturya karşısında bir gol kaydetti.



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